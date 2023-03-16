16 марта 2023, 13:43
Жителя Екатеринбурга осудят за угон машины скорой помощи
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за угрозы медикам и угон автомобиля скорой помощи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
В январе врачи приехали на вызов к девушке с травмой головы. Ее мужчина решил поехать в больницу вместе с ней, но получил отказ. Местный житель начал угрожать медикам и угнал машину скорой помощи.
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Отмечается, что мужчина проехал до остановки и бросил спецавтомобиль на дороге.
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