Криминал 16 марта 2023, 13:43 Жителя Екатеринбурга осудят за угон машины скорой помощи

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Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за угрозы медикам и угон автомобиля скорой помощи. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

В январе врачи приехали на вызов к девушке с травмой головы. Ее мужчина решил поехать в больницу вместе с ней, но получил отказ. Местный житель начал угрожать медикам и угнал машину скорой помощи.

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Отмечается, что мужчина проехал до остановки и бросил спецавтомобиль на дороге.

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