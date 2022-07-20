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    20 июля 2022, 14:44

    Жителя Екатеринбурга осудили за похищении человека и пытки

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в похищении человека и пытках. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

    В августе прошлого года подсудимый вместе с подельниками похитил мужчину, вывез в лес и пытал при помощи плоскогубцев и шокера, требуя отдать 30 тысяч рублей. Пострадавший признался, что дома у него есть деньги. Похитители забрались в его квартиру и украли деньги и вещи.

    Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.