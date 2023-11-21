Криминал 21 ноября 2023, 20:53 Жителя Екатеринбурга осудили на 17 лет за убийство падчерицы

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В Екатеринбурге осудили 25-летнего повара, которого признали виновным в убийстве двухлетней падчерицы. Об этом сообщил Ura.ru.

В мае в Березовском мужчина остался с дочкой своей возлюбленной, которая ушла на работу. Девочка плакала, чтобы успокоить ее, мужчина зажал ребенку рукой нос и рот и держал так, пока она не перестала дышать. Свою вину молодой человек признал лишь частично. Его осудили на 17 лет колонии строгого режима.

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