Жителя Екатеринбурга обвинили в домогательстве

Жительница Екатеринбурга обвинила мужчину в том, что он приставал к маленькой девочке. Она сказала, что он угостил девочку мороженым возле ЖК «Малевич», а потом поцеловал ее.

Женщина записала происходящее на видео и пригрозила ему полицией. Сам мужчина поцелуй отрицает. После разговора с женщиной он скрылся. Об этом информирует tagilcity.ru.

В УМВД Екатеринбурга сообщили, что данное сообщение поступило 16 мая в первой половине дня. Правоохранительные органы проверяют информацию.