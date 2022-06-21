Жителя Екатеринбурга, который выкинул сына с балкона, задержали

41-летний житель Екатеринбурга выкинул с балкона своего 11-летнего сына. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина напал на свою бывшую супругу, однако за нее заступился их сын. Пытаясь защититься от отца, мальчик ударил его ножом, а после спрятался на балконе общежития, где проживала семья. Злоумышленник обнаружил мальчика и скинул его со второго этажа. Ребенок смог выжить. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».