Криминал 27 апреля 2023, 22:47 Жителя Екатеринбурга будут судить за звонки о якобы попадании родственников в ДТП

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В Екатеринбурге местного жителя заподозрили в мошенничестве. Теперь его ждет суд. Злоумышленник входил в группировку, члены которой звонили пострадавшим, представлялись их родственниками и говорил о том, что они якобы попали в ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Свердловской областной прокуратуры.

Злоумышленник занимался преступной деятельностью в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года. В основном жертвами группировки становились пожилые люди. При участии фигуранта дела пострадали 51 человек. Сумма ущерба составила 10,5 миллиона рублей.

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Мужчина подбирал курьеров, которые приезжали к потерпевшим забрать деньги. Его дело передали в Полевской городской суд.