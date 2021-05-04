Жителя Екатеринбурга будут судить за торговлю нелегальным алкоголем

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга рассмотрят дело местного жителя, который обвиняется в незаконной продаже немаркированных алкогольных напитков на сумму более 2,3 миллиона рублей.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, мужчина 1970 года рождения будет привлечен к ответственности по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере».

Правоохранительным органам удалось установить, что подозреваемый в декабре прошлого года приобрел у неустановленных лиц, которые будут привлечены к ответственности в отдельном порядке, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Мужчина намеревался сбыть крупную партию алкоголя, продавая данный товар по цене ниже среднерыночной.

Сибиряк купил более 1500 бутылок и 86 канистр алкоголя, который по закону должен быть маркирован специальными акцизами. Экспертиза установила, что в составе представленных жидкостей имеется этиловый спирт.

За незаконную продажу алкоголя обвиняемый может получить штраф от 400 до 800 тысяч рублей или в размере зарплаты в период от года до трех лет. Также мужчине может грозить наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет с выплатой штрафов до миллиона рублей или с удержанием зарплаты на срок до пяти лет.