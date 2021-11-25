Жителя Дагестана задержали в Астрахани за избиение девушек

Астраханские полицейские задержали а 26-летнего жителя Республики Дагестан. Мужчина жестоко избил посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Астраханской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент он находится в заключении.

Полицейские уже изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сейчас материалы изучают. Сотрудники органов проверяют, были ли причастны к избиению другие люди.