Жителя Читы задержали за попытку вынести товары из магазина

В марте 2021 года житель Читы попытался вынести неоплаченные товары из магазина. Прокуратура Черновского района Читы поддержала обвинение по уголовному делу против злоумышленника. Об этом сообщил «Царьград».

Находясь в торговом центре «Абсолют», мужчина набрал товаров, сумма которых составляла шесть тысяч рублей. Он попытался выйти мимо касс, однако охранники его задержали.

Задержанный во время суда попытался убедить всех в том, что хотел оплатить товар, но не смог найти кассы. Однако сторона обвинения предъявила записи с камер видеонаблюдения. Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.