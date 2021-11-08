Жителя Читы задержали по подозрению в мошенничестве

В Забайкальском крае задержали 25-летнего местного жителя, которого заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщил «Царьград».

За помощью к правоохранителям обратился житель Читы, который рассказал, что стал жертвой мошенничества. Он заключил с неизвестным мужчиной договор на поставку пиломатериалов на 120 тысяч рублей. После получения денег подозреваемый скрылся, оставив пострадавшего без оплаченного заказа. Полицейские задержали мошенника. Возбуждено уголовное дело.