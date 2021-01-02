Жителя Читы обвинили в покушении на убийство четырехлетнего пасынка

По данным следствия, в ночь на 28 декабря подозреваемый был со своим четырехлетним пасынком. Из-за небольшой провинности он избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Там ребенок пробыл взаперти несколько часов. Он был без обуви, одетый только в легкое трико и футболку.

«О совершенном преступлении стало известно матери ребенка, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. В настоящий момент ребенок находится в больнице с обморожениями рук и ног, телесными повреждениями», — говорится в сообщении.

В результате в отношении 35-летнего жителя Читы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали на 48 часов, ему предъявили обвинение и допросили. В субботу следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не был судим.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего.