Жителя Читы обвинили в изнасиловании и ограблении девушки

29-летний житель Читы пойдет под суд. Его обвиняют в изнасиловании и грабеже. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в октябре 2021 года. С жертвой обвиняемый познакомился в интернете. Он пригласил ее на встречу, после чего посадил в машину и отвез в лес. Уже на месте злоумышленник избил пострадавшую, изнасиловал и отнял у нее мобильный телефон и деньги.

Задержать его удалось спустя несколько часов. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело будет направлено в суд.