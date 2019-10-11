Жителя Читы арестовали за жестокое убийство 18-летней девушки

Местные жители нашли части тела 18-летней погибшей на козырьке подъезда дома. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Под подозрение попал 38-летний зауралец, который арендовал квартиру в этом доме.

«Да, в пятницу суд на время следствия арестовал до 6 декабря подозреваемого в расчленении девушки. В заседании он признался в убийстве. Срок ареста может быть продлен на время следствия», — сказали в пресс-службе суда.

Следователи сообщили, что вечером 4 октября обвиняемый в квартире убил девушку из-за личной неприязни. Затем убедился, что жертва погибла, расчленил ее тело и попытался спрятать, информирует сайт «Аргументы и факты». Правоохранители объяснили, что мужчину пришлось арестовать, поскольку он совершил тяжкое преступление. Поэтому суд допустил, что злоумышленник, оставаясь на свободе, может снова убить человека.