Жителя Забайкалья заподозрили в убийстве подростка по неосторожности

Мужчину заподозрили в убийстве подростка в частном доме на станции Лесная Читинского района Забайкалья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на следственный комитет региона.

Тело 14-летнего подростка обнаружили вчера, 9 июня. По версии сотрудников полиции, 27-летний злоумышленник случайно выстрелил в подростка, из-за чего тот скончался на месте. Представители СК возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».