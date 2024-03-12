12 марта 2024, 17:10
Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве брата
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Челябинской области, который подозревается в убийстве собственного брата. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.
По данным ведомства, 9 марта родственники распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый схватил металлическую табуретку и ударил ей брата, от полученных травм потерпевший скончался.
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Отмечается, что после задержания мужчину отправили в СИЗО.
Убийства
Челябинская область
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