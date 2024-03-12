Криминал 12 марта 2024, 17:10 Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве брата

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Челябинской области, который подозревается в убийстве собственного брата. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По данным ведомства, 9 марта родственники распивали алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый схватил металлическую табуретку и ударил ей брата, от полученных травм потерпевший скончался.

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Отмечается, что после задержания мужчину отправили в СИЗО.