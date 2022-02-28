Жителя Челябинской области убили из-за куска хлеба

Жителя Троицка Челябинской области убили во время застолья. Причиной конфликта послужил неподеленный кусок хлеба. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на городской суд.

Ситуация произошла в декабре 2020 года. Погибший распивал алкогольные напитки в компании друзей. В какой-то момент между двумя участниками застолья произошла ссора. Один из мужчин спрятал под подушку булку, которую пострадавший приобрел на закуску. Злоумышленник избил пострадавшего. Тот получил черепно-моговую травму и скончался на месте.

Обвиняемый признал свою вину не в полном объеме. Его приговорили к заключению в исправительной колонии особого режима сроком на 12 лет.