Криминал 07 августа 2023, 12:25 Жителя Челябинской области приговорили к 6 годам колонии за нападение на знакомого с мачете

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В Челябинской области суд приговорил жителя поселка Зауральский к шести годам лишения свободы за нападение с туристическим мачете на мужчину. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, весной этого года обвиняемый два раза ударил местного жителя по голове из ревности к своей бывшей возлюбленной. Потерпевший смог отбиться, он выжил благодаря своевременной медпомощи.

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Отмечается, что нападавший будет отбывать свое наказание в исправительной колонии строгого режима.