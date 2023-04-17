Криминал 17 апреля 2023, 17:19 Жителя Челябинской области осудили за убийство тещи

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Жителя Челябинской области, который убил свою тещу, приговорили к заключению. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные пресс-центра региональной прокуратуры.

Преступление мужчина совершил в ноябре 2021 года. Злоумышленник приехал в Карабаш к теще для того, чтобы отыскать свою бывшую жену и детей. Женщина не стала выдавать свою дочь, за что осужденный обмотал ее голову скотчем и задушил.

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Кыштымский городской суд приговорил его к заключению за убийство на срок девять лет и 10 месяцев.