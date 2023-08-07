Криминал 07 августа 2023, 13:23 Жителя Челябинской области оштрафовали почти на 160 тысяч рублей за незаконный вылов карасей

Читать 360tv в

Суд взыскал с жителя Красноармейского района Челябинской области 159 тысяч рублей за незаконный вылов карасей сетью. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, весной этого года местный житель установил лесковые сети с помощью лодки, ему удалось выловить более 300 особей на озере Шуранкуль.

Реклама

Отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину, суд также приговорил его к 200 часам обязательных работ.