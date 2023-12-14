Криминал 14 декабря 2023, 15:47 Жителя Челябинска, сбросившего женщину с балкона, приговорили к 10 годам колонии

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Суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Челябинска, который выбросил женщину с балкона. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина со своей супругой пришел в гости к потерпевшей. Во время ссоры подсудимый стал избивать женщин, одну из них он приподнял и сбросил в открытый проем балкона с высоты третьего этажа.

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Отмечается, что местный житель частично признал вину, отбывать свое наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.