Криминал 17 августа 2023, 15:32 Жителя Челябинска приговорили почти к 2 годам колонии за нападение на главврача

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Суд приговорил жителя Челябинска к году и 10 месяцам лишения свободы за нападение на главврача городской больницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Суд усилил наказание мужчине, избившему водителя после ДТП. Изначально его приговорили к условному двухлетнему сроку.

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Отмечается, что местный житель ранее уже был судим, свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.