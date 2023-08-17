17 августа 2023, 15:32
Жителя Челябинска приговорили почти к 2 годам колонии за нападение на главврача
Суд приговорил жителя Челябинска к году и 10 месяцам лишения свободы за нападение на главврача городской больницы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Суд усилил наказание мужчине, избившему водителя после ДТП. Изначально его приговорили к условному двухлетнему сроку.
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Отмечается, что местный житель ранее уже был судим, свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
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