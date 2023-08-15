Криминал 15 августа 2023, 13:37 Жителя Челябинска избили и переехали на машине

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Жителя Челябинска сначала избили, а потом переехали на машине неподалеку от его дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД по городу.

Неизвестный позвонил мужчине по домофону и спрятался в кустах. Когда тот спустился, злоумышленник напал на него сзади и избил. После он переехал пострадавшего на машине и скрылся с места происшествия.

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Отец жертвы предположил, что на его сына напали на почве ревности. Врачи диагностировали у мужчины перелом челюсти и бедра, а также сотрясение мозга.