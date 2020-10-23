Жителя Чебоксар задержали из-за жаренных на Вечном огне сосисок. Видео

Полицейские задержали жителя Чебоксар, которого подозревают в приготовлении еды на Вечном огне. Известно, что мужчина работает тату-мастером и проживает в городе временно.

В распоряжении «360» появилось видео задержания. На кадрах видно, что 23-летний парень не особо осознает свой поступок, он смеется и находится в приподнятом настроении.

«За сосиски. На самом деле не хочу никого обидеть или сделать кому-то плохо, осквернить. Но так вышли обстоятельства, что я за сосиски. <…> Посмотрим, как дальше выйдет», — ответил задержанный, когда его спросили, почему он оказался в отделении.

Накануне в Сети появился ролик, на котором неизвестные жарят на Вечном огне сосиски, нанизанные на ветки. Они веселились, а на фоне играла песня рэп-исполнителей Тимати и Джигана «Хавчик».

Видео быстро заинтересовалась полиция. Сам подозреваемый рассказал, что пришел к монументу, когда там уже сидела молодежь, а он просто заснял с ними видео.

В Следственном комитете РФ по Чувашской Республике заявили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение.