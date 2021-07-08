Жителя Чебоксар начнут судить за то, что он жарил сосиски на Вечном огне

Мужчина жарил сосиски на Вечном огне в мемориальном комплексе в Чебоксарах. За это он предстанет перед судом. О случившемся сообщило РИА «Новости».

Мужчину обвинили в том, что он осквернил символ воинской славы России. Видео со случившемся было опубликовано в Instagram еще в 2020 году. Под песню Тимати «Хавчик» мужчина жарил сосиски над Вечным огнем. Следователям удалось выяснить, что совершил проступок мужчина, ранее уже неоднократно судимый за имущественные преступления, передала «Газета.ru».

«Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ „осквернение символов воинской славы России“. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Чувашской республики», — отметили представители власти.