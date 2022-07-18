Жителя Бурятии задержали по подозрению в убийстве односельчанина

Пенсионер и его 39-летний сын из села Джида в Бурятии попали в больницу с огнестрельными ранениями. От полученных ранений пожилой мужчина скончался. По подозрению в нападении правоохранители задержали ранее судимого односельчанина погибшего. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

По данным ведомства, в больницу пострадавшего пожилого мужчину и его сына привезли в ночь на понедельник, 18 июля. Спустя некоторое время пенсионер скончался. Вторым пострадавшим занимаются врачи.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Подозреваемым стал ранее судимый односельчанин потерпевших.

Правоохранители установили, что в минувшее воскресенье, 17 июля, подозреваемый с обрезом охотничьего ружья пришел к соседу и выстрелил ему в живот. Раненый успел позвонить сыну и позвать его на помощь. Но злоумышленник встретил мужчину еще одним выстрелом и скрылся с места происшествия. Скорую на место вызвали родственники пострадавших.

Следователи в ближайшее время намерены допросить подозреваемого, после чего примут решение об избрании меры пресечения.

Осведомленный о происшествии источник «360» сообщил, что в ходе госпитализации бригада скорой помощи увезла сначала только сына погибшего пенсионера. Смертельно раненный мужчина находился в доме — и его не заметили. Врачи вернулись только после звонка родственников, которые сообщили о втором пострадавшем.