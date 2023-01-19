Криминал 19 января 2023, 17:58 Жителя Бурятии задержали по подозрению в убийстве молодого человека

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Житель села Баянгол Закаменского района Бурятии подозревается в совершении убийства 21-летнего молодого человека. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.

По данным следствия, между местным жителем и его соседкой произошел конфликт, после которого в дом подозреваемого пришел сын женщины.

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Молодой человек стал угрожать подозреваемому, в результате чего второй схватился за ружье и застрелил юношу.

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