19 января 2023, 17:58
Жителя Бурятии задержали по подозрению в убийстве молодого человека
Житель села Баянгол Закаменского района Бурятии подозревается в совершении убийства 21-летнего молодого человека. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по республике.
По данным следствия, между местным жителем и его соседкой произошел конфликт, после которого в дом подозреваемого пришел сын женщины.
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Молодой человек стал угрожать подозреваемому, в результате чего второй схватился за ружье и застрелил юношу.
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