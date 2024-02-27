Криминал 27 февраля 2024, 16:41 Жителя Бурятии осудили в Иркутске за убийство и расчленение двух человек

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Жителя Бурятии осудили за убийство 57-летнего мужчины и его матери. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Иркутский областной суд.

В январе прошлого года 24-летний житель Бурятии пришел в гости к знакомому в один из домов на улице Лермонтова в Иркутске. Мужчины поссорились, и гость убил приятеля, а потом и его 87-летнюю мать, которая стала свидетельницей преступления. Взяв ключи от квартиры и 50 тысяч рублей, убийца ушел.

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А на следующий день вернулся с пакетами. Он расчленил тела и по частям начал вывозить из квартиры. В результате убийцу задержали, его осудили на 18 лет колонии строгого режима.

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