Жителя Бугульмы вновь оправдали по делу о насилии над дочерью. Девочке было 1,5 года

В Бугульме снова оправдали отца, которого раньше обвиняли в насилии над полуторагодовалой дочерью. Такой приговор ему вынесли уже во второй раз.

Мужчину обвинили только по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначили восемь месяцев исправительных работ, которые уже зачли из-за домашнего ареста. А вот по статье «Насильственные действия сексуального характера» его полностью оправдали, не найдя никаких прямых доказательств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Правда, с оправдательным приговором не согласилось государственное обвинение. Прокуроры будут обжаловать это решение.

История тянется с октября 2019 года. Мужчина остался дома с собственными детьми. Он заметил кровотечение у полуторагодовалой дочери во время купания. Семья вызвала скорую, врач-гинеколог дала заключение, что девочка была подвергнута насилию. Но сам отец и его супруга это отрицали. После этого к делу подключился Следком и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

27-летний мужчина признал вину, при этом суд вынес оправдательный приговор. Правда, вскоре отменил его. А в начале августа суд снова приступил к рассмотрению резонансного дела.