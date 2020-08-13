Жителя Бугульмы вновь оправдали по делу о насилии над дочерью. Девочке было 1,5 года
Мужчину обвинили только по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначили восемь месяцев исправительных работ, которые уже зачли из-за домашнего ареста. А вот по статье «Насильственные действия сексуального характера» его полностью оправдали, не найдя никаких прямых доказательств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
Правда, с оправдательным приговором не согласилось государственное обвинение. Прокуроры будут обжаловать это решение.
История тянется с октября 2019 года. Мужчина остался дома с собственными детьми. Он заметил кровотечение у полуторагодовалой дочери во время купания. Семья вызвала скорую, врач-гинеколог дала заключение, что девочка была подвергнута насилию. Но сам отец и его супруга это отрицали. После этого к делу подключился Следком и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
27-летний мужчина признал вину, при этом суд вынес оправдательный приговор. Правда, вскоре отменил его. А в начале августа суд снова приступил к рассмотрению резонансного дела.