Жителя Благовещенска заподозрили в избиении детей

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Благовещенска. Его заподозрили в истязании детей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следственный комитет.

Следствие предполагает, что с июня прошлого года по февраль нынешнего мужчина систематически бил своих четырех детей, причиняя им психические и физические страдания.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в ведомстве.