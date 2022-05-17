29-летнего жителя Бердска ранили ножом в Новосибирске. Мужчина погиб от полученной травмы в больнице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

Ситуация произошла в воскресенье, 15 мая. Две компании людей начали ссориться. В результате одного из мужчин ударили ножом в живот. Нападавшего удалось задержать по горячим следам. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Следователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.