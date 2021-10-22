Жителя Белоярска обвинили в убийстве

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в селе Белоярск Приуральского района. Следователи подозревают в убийстве супруга пострадавшей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Тело нашли в понедельник, 18 октября. Оно находилось в доме на улице Центральная. При этом тело было повреждено, на нем находилось множество ссадин и кровоподтеков.

Следователям удалось установить, что перед смертью женщина поссорилась со своим супругом. Мужчина ударил ее по голове, из-за чего и наступила смерть. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».