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    22 октября 2021, 19:44

    Жителя Белоярска обвинили в убийстве

    Уголовное дело возбудили против жителя Белоярска из-за убийства жены

    Арина Бобкова

    Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в селе Белоярск Приуральского района. Следователи подозревают в убийстве супруга пострадавшей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

    Тело нашли в понедельник, 18 октября. Оно находилось в доме на улице Центральная. При этом тело было повреждено, на нем находилось множество ссадин и кровоподтеков.

    Следователям удалось установить, что перед смертью женщина поссорилась со своим супругом. Мужчина ударил ее по голове, из-за чего и наступила смерть. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».