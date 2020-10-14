Жителя Белгорода приговорили к 12 годам колонии за убийство знакомой

Вынесен приговор жителю Белгорода, который в День Победы убил ножом знакомую.

Как сообщает bel.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы региона, трагедия произошла 9 мая в Белгороде. Мужчина рано утром пришел в гости к знакомой, где они устроили застолье с алкоголем, после которого хозяйка квартиры попросила гостя уйти.

Тот, разозлившись, взял кухонный нож и начал наносить удары женщине, пока лезвие не сломалось. Его осколок так и остался в теле жертвы. После чего подсудимый схватил другой нож и продолжил начатое. В результате женищна получила 26 ножевых ударов и умерла на месте.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Свердловский районный суд Белгорода признал его виновным в убийстве и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.