Жителя Батайска обвинили в убийстве друга из-за денег

В Ростове-на-Дону завершилось расследование убийства бизнесмена, который занимался перепродажей престижных иномарок с пробегом. В преступлении обвинили 35-летнего жителя Батайска, который был убитому старым приятелем. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Следственный комитет региона.

В ноябре 2020 года полиция начала расследование внезапного исчезновения 36-летнего мужчины. В это время сторож одной из заброшенных баз на окраине Батайска сообщил о появлении незнакомого автомобиля на охраняемой им территории. По номеру двигателя следователи определили, что Mitsubishi принадлежал пропавшему бизнесмену. Его самого нашли недалеко от машины в одном из пустых ангаров.

Медэкспертиза установила, что мужчине было нанесено 20 ударов топором по голове.

По последним звонкам убитого полиции удалось вычислить, с кем он общался в последний день жизни. Правоохранители вышли на след 35-летнего жителя Батайска, который являлся его старым приятелем, а ранее был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый рассказал следствию, что ему срочно нужны были деньги, а у убитого они как раз были. Материалы следствия переданы в суд для вынесения заключительного обвинения.