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    22 июля 2022, 10:48

    Жителя Башкортостана задержали по подозрению в убийстве 57-летнего инвалида

    Оксана Лавнюженко

    Полиция Башкортостана вышла на след преступника, который убил 57-летнего инвалида и расчленил его труп. Происшествие случилось в деревне Биккужа, сообщили «Дни.ру».

    Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по республике, в доме у злоумышленника были обнаружены следы крови, а также части отрубленных конечностей. Недалеко от дома лежали и другие останки убитого.

    Предполагаемый преступник во время допроса рассказал, что убил своего приятеля с помощью топора во время ссоры. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.