Жителя Башкортостана задержали по подозрению в убийстве 57-летнего инвалида

Полиция Башкортостана вышла на след преступника, который убил 57-летнего инвалида и расчленил его труп. Происшествие случилось в деревне Биккужа, сообщили «Дни.ру».

Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по республике, в доме у злоумышленника были обнаружены следы крови, а также части отрубленных конечностей. Недалеко от дома лежали и другие останки убитого.

Предполагаемый преступник во время допроса рассказал, что убил своего приятеля с помощью топора во время ссоры. Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.