Полиция заподозрила мужчину в убийстве жены-инвалида в Башкирии. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным издания, убитая — инвалид второй группы. Муж ухаживал за ней около года, поскольку она сама не могла передвигаться. Однако немощная супруга якобы стала раздражать местного жителя, и он решил ее убить.

Мужчина отнес жену в баню, после чего поджег постройку, а также веранду дома. Баня полностью сгорела, женщина погибла. Уточняется, что в этот момент подозреваемый был пьян.