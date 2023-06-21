Криминал 21 июня 2023, 15:05 Жителя Башкирии приговорили к исправительным работам за жестокое обращение с животным

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В Башкирии суд приговорил жителя Белокатайского района к исправительным работам на полгода с удержанием 5% от его зарплаты за жестокое обращение с животным на глазах у детей. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

По данным следствия, в январе этого года мужчина начал душить собаку в присутствии двух детей, после чего ударил животное об косяк. От полученных травм собака скончалась.

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Отмечается, что приговор суда не является окончательным и не вступил в силу.