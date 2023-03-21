21 марта 2023, 13:41
Жителя Башкирии осудят за убийство ветерана ВОВ
Житель деревни Кадырово республики Башкирии предстанет перед судом за убийство 95-летнего участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на республиканское СУ СКР.
По данным следствия, летом прошлого года мужчина пришел в гости к пенсионеру и попросил дать ему денег в долг. После отказа фронтовика местный житель распылил ему в лицо газ из баллончика, после чего жестоко избил.
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Отмечается, что от полученных травм пожилой человек скончался.
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