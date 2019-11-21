Жителя Башкирии осудят спустя 6 лет после убийства
39-летнего уфимца заподозрили в причастности к преступлению, совершенному в 2012 году, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на СК Башкирии.
По материалам дела, 30 ноября 2012 года в жилом доме в Уфе возник конфликт между двумя знакомыми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась драка, в ходе которой 46-летний мужчина получил несколько ударов ногой в область живота. После этого второй участник ссоры скрылся в неизвестном направлении.
1 декабря 2012 года пострадавший поступил в больницу, где умер от тупой травмы живота в тот же день.
Найти виновного на тот момент следствию не удалось. Однако сейчас установлена причастность к преступлению 39-летнего местного жителя.
Уголовное дело передали в суд.