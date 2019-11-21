Жителя Башкирии осудят спустя 6 лет после убийства

По материалам дела, 30 ноября 2012 года в жилом доме в Уфе возник конфликт между двумя знакомыми, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Завязалась драка, в ходе которой 46-летний мужчина получил несколько ударов ногой в область живота. После этого второй участник ссоры скрылся в неизвестном направлении.

1 декабря 2012 года пострадавший поступил в больницу, где умер от тупой травмы живота в тот же день.

Найти виновного на тот момент следствию не удалось. Однако сейчас установлена причастность к преступлению 39-летнего местного жителя.

Уголовное дело передали в суд.