Криминал 05 февраля 2023, 12:48 Жителя Балашихи заподозрили в убийстве ребенка во время показа боевых приемов с ножом СК: подозреваемого в убийстве ребенка при показе приемов с ножом задержали в Балашихе РИА «Новости»

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Труп девятилетнего мальчика с колотыми ранами груди нашли в коммунальной квартире городского округа Балашиха. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, по подозрению в причастности к убийству ребенка задержали 47-летнего соседа.

По версии следствия, мужчина после распития алкоголя показывал школьнику боевые приемы с ножами и нанес мальчику смертельное ранение.

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Следователи завели уголовное дело за убийство несовершеннолетнего. Задержанного допрашивают для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Погибший мальчик жил с отцом. Мать лишили родительских прав. Правоохранители начали проверку органов опеки по выполнению ими обязанностей по контролю за неблагополучной семьей.

Ход расследования уголовного дела поставила под контроль прокуратура Московской области. В ведомстве отметили, что намерены оценить соблюдение законодательства о детях, а также работу органов системы профилактики.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.