Жителя Балашихи задержали по подозрению в мошенничестве на полмиллиона рублей

Жителя Балашихи задержали по подозрению в совершении мошенничества более чем на 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители установили, что мужчина взял в ремонт мобильный телефон 32-летней местной жительницы, получил доступ к мобильному банку и завладел ее денежными средствами.

Потерпевшая написала заявление в полицию. Судья Балашихинского городского суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что изобретен новый вид мошенничества.

Злоумышленники звонят жертве и под видом сотрудников банка просят создать QR-код для отмены операции и отправить его в специальный чат-бот, после чего списывают денежные средства по счета.