Криминал 27 января 2024, 18:51 Жителя Балашихи отправили в колонию на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В Балашихе суд приговорил 27-летнего местного жителя к 20 годам колонии строгого режима. Он жестоко расправился с тремя людьми и ограбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, осенью 2022 года пьяный мужчина ночью заявился в квартиру к своей знакомой. Между ними сразу же произошел конфликт из-за давней взаимной личной неприязни. Во время ссоры гость избил хозяйку, облил ее и квартиру, в которой были еще двое мужчин, заранее приготовленной горючей жидкостью, поджег и скрылся. В результате три человека погибли.

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Летом того же года обвиняемый вместе с подельниками днем зашел в квартиру пенсионерки под видом слесаря, якобы чтобы проверить трубы. Соучастники втерлись в доверие к женщине и украли ее кошелек с 50 тысячами рублей.

Ранее в Подмосковье обнаружили тело пропавшей в Электростали девушки. До этого она с подругой гуляла в центре столицы, а затем села в метро и отправилась к электричке, отходившей от станции «Серп и молот».