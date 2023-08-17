17 августа 2023, 18:06
Жителя Армавира, который пустил газ в дом своей девушки, приговорили к 10 годам колонии
В Краснодарском крае суд приговорил жителя Армавира, который пустил газ в дом своей девушки в попытке ее убить, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
По данным следствия, в феврале мужчина оборвал шланги от котла отопления и пустил газ в дом, в котором находилась девушка с двумя детьми. При попытке задержания полицейскими подсудимый воспламенил газ, в результате чего произошел взрыв.
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Отмечается, что мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Преступления
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