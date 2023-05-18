Криминал 18 мая 2023, 20:39 Жителя Архангельской области заподозрили в убийстве родного сына

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В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, которого заподозрили в убийстве собственного сына. Об этом сообщили «Народные Новости» со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло в деревне Пономаревская. Правоохранители предполагают, что пьяный подозреваемый повздорил с 37-летним сыном из-за нежелания последнего съезжать от родителей. В какой-то момент мужчина схватился за ружье и пристрелил пострадавшего. Подозреваемого заключили под стражу.