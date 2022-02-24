Жителя Архангельска приговорили к штрафу за оправдание нацизма

24-летнего жителя Архангельска обвинили в реабилитации нацизма. Приговор ему вынес Архангельский областной суд. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

По версии следователей, в 2020 году в группе «ВКонтакте» «Бессмертный Полк онлайн» злоумышленник опубликовал фотографии нацистов, заявив, что они являются ветеранами Великой Отечественной войны.

«Действия осужденного были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором», — рассказали в ведомстве.

Злоумышленник полностью признал свою вину на суде. Его приговорили к штрафу в размере 250 тысяч рублей.