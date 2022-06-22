Посетитель кафе убил жителя Апшеронска

Убийство произошло в одном из кафе Апшеронска. 54-летний посетитель застрелил 28-летнего местного жителя из обреза. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По неподтвержденным данным, злоумышленник выстрелил дважды. Остальные посетители и сотрудники кафе покинули место происшествия. Центр города на время перекрыли в связи со случившимся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.