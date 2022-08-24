Жителя Анапы приговорили к заключению за смертельное избиение сожительницы

Жителя Анапы приговорили к заключению за то, что он насмерть забил свою сожительницу. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следователей, 62-летний злоумышленник поссорился на бытовой почве со своей 47-летней сожительницей. В момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина избил свою возлюбленную руками и ногами. От полученных травм она погибла спустя несколько часов. Фигуранта дела приговорили к пяти годам и шести месяцам заключения.