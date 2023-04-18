18 апреля 2023, 13:29
Жителя Анапы будут судить за убийство коллеги
Охранник коммерческого предприятия из Анапы предстанет перед судом за убийство своего напарника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, в феврале этого года мужчина жестоко избил своего напарника прямо на рабочем месте. От полученных травм 47-летний потерпевший скончался до прибытия бригады медиков.
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Отмечается, что мотивы преступления неизвестны, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Преступления
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