Криминал 10 марта 2023, 11:24 Жителя Амурской области заподозрили в госизмене Жителя Амурской области задержали за сбор данных о ядерном вооружении России для спецслужб

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В Амурской области силовики задержали местного жителя за сбор секретной информации для иностранных спецслужб. Мужчина в течение полугода искал сведения о ядерном вооружении России, рассказал Telegram-канал «112».

Жителя Приамурья задержали по уголовному делу о госизмене. Правоохранители выяснили, что в течение шести месяцев мужчина собирал и передавал данные о ядерном вооружении России, представляющие гостайну. Он делал это в интересах иностранных спецслужб.

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Источник РЕН ТВ рассказал, что мужчина орудовал не последние полгода, а в период с 28 января 2022 года по 20 июня 2022 года. Спецслужба какой страны замешана в этом деле, он не уточнил.

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Ранее подозреваемую в госизмене задержали в Москве. Лефортовский районный суд арестовал женщину на два месяца. По версии следствия, москвичка оказывала украинским военным финансовую помощь.