Эксклюзив 08 февраля 2023, 12:18 Жителя Амурска заподозрили в избиении пятимесячной дочери Подруга семьи из Амурска: отец мог избить дочь после попойки с ее матерью Телеканал «360»

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Отец семейства из Амурска подозревается в избиении собственной пятимесячной дочери. Как рассказала «360» подруга семьи Яна, он накинулся на ребенка после того, как пил водку с женой.

«Она получила детские третьего числа, решила выпить пива дома. Мужа не было, потом он пришел и принес водку, они выпили и легли спать. Маме девочки не хватило, она пошла в магазин и пропала», — сообщила женщина.

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Ребенка утром на следующий день забрала бабушка. У маленькой девочки были синяки и порез на щеке.

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«Он говорит, что укусил ее и все. Около кроватки валялся нож. Точно не понятно, что он сделал. У ребенка синяки и одна ссадина на щеке», — заявила Яна.

Телеканал «360»

По ее словам, кровь была на кроватке, на подушке и одеяле ребенка. Маму девочки удалось найти, она была на первом этаже у соседа. Сейчас женщина вместе с дочкой находятся у бабушки, а мужчину задержали.

«Нам сказали, что у ребенка сотрясение мозга», — добавила собеседница «360».

Подруга подтвердила, что супруг регулярно бил жену. Конфликты возникали из-за того, что он не мог найти постоянную работу.

СУ СК России по Хабаровскому краю сообщило об открытии уголовного дела по факту применения насилия к ребенку. По данным следствия, девочку осмотрели в медицинском учреждении, ее жизни ничего не угрожает.

«Приняты меры, направленные на обеспечение безопасности малолетнего. В ходе расследования будет дана всесторонняя оценка действиям родителей ребенка», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК допрашивают свидетелей, уточняются все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.