Криминал 09 марта 2023, 16:52 Жителя Алтайского края осудят за 18 преступлений

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Жителя Алтайского края осудят за 18 преступлений, которые он совершил в Новосибирске. Его подозревают в кражах, грабежах и разбоях. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Как установили следователи, преступления злоумышленник совершил в июле и августе 2022 года. Неправомерные действия он совершал в том числе против несовершеннолетних.

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Чаще всего мужчина просил телефон, чтобы якобы сделать звонок. Однако, получив гаджет, он убегал. В дальнейшем через мобильный банк он переводил себе на карту чужие деньги. Кроме того, он ограбил дом, пробравшись туда через окно, а также избил женщину и отнял у нее сумку.

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